جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين من قوات الاحتياط، أحدهما نجل آيزنكوت

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل 5 جنود إضافيّين في معارك غزة بينهم نجل عضو "كابينيت الحرب" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، إثر تفجير فتحة نفق لترتفع بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 416 من الجنود والضباط.

كما أعلن إصابة ضابط من لواء "هناحال" واثنين إضافيين من جنوده بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية،

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال -المعلن عنه رسميًا- إلى 92 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الهجوم البري.