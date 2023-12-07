جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين من قوات الاحتياط، أحدهما نجل آيزنكوت

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل 5 جنود إضافيّين في معارك غزة بينهم نجل عضو "كابينيت الحرب" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، إثر تفجير فتحة نفق لترتفع بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 416 من الجنود والضباط.
كما أعلن إصابة ضابط من لواء "هناحال" واثنين إضافيين من جنوده بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.
فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية،
ارتفاع عدد قتلى الاحتلال -المعلن عنه رسميًا- إلى 92 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الهجوم البري.
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