إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قفين

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين، شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال عرقل دخول مركبات الإسعاف لنقل المصابين، فتم تحويلها إلى مركز طبي في البلدة، فيما جرى نقل إصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.
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