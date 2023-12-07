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إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قفين

12/7/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN/أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال عرقل دخول مركبات الإسعاف لنقل المصابين، فتم تحويلها إلى مركز طبي في البلدة، فيما جرى نقل إصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

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