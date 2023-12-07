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إصابتان برصاص الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

12/7/2023 2:21:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في المنطقة القريبة من شارع القدس- الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شابين، نقلا إثرها إلى المستشفى.


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