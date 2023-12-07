إصابتان برصاص الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

إصابتان برصاص الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
12/7/2023 2:21:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت في المنطقة القريبة من شارع القدس- الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شابين، نقلا إثرها إلى المستشفى.
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