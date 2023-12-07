الصناعة ملتزمة بالإستدامة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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دبي – قال رئيس الاتحاد الوطني للصناعة CNI ريكاردو البان يوم الاربعاء 6 كانون الاول ديسمبر في دُبَي :“لم يتم الحديث قط عبر تاريخ هذه البلاد حول الصناعة المتعلقة بإزالة الكربون والاستدامة. وإن وجد قطاع مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالاستدامة فهو قطاع الصناعة”.
وكان ألبان قد تحدث خلال حوار الأعمال بعنوان (اقتصاد منخفض الكربون) عُقِدَ في دبي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ ،COP28 والذي ينظمه الاتحاد الوطني للصناعة. حيث دعمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية هذ المبادرة ووقعت على مذكرة تفاهم مع الاتحاد (الصورة أعلاه).
ألبان: صناعة ملتزمة بالاستدامة
وفي قاعة المؤتمرات في فندق Atlantis The Royal، أكد ألبان أنه من الضروري توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام لكي يتحملا معاً مسؤولية التحرك الذي أطلق عليه عملية تحديث وتطوير صناعة البلاد ( بالبرتغالية Neoindustrialização).
وأضاف ألبان:” تتمتع الصناعة البرازيلية بظروف فريدة من نوعها تمكنها من أن تكون رائدة عالمياً في انبعاثات الكربون المنخفضة والاستدامة. ومن الممكن للبرازيل من خلال قطاع صناعي مبتكر وديناميكي ومنافس أن تنمو بشكل كبير ومستدام وأن تولد الرواتب والوظائف الضرورية من أجل التحسين من جودة حياة السكان”.
واختتم رئيس الاتحاد الوطني للصناعة حديثه مشيراً إلى أن وقت العمل هو الآن، حيث يقول:“نعتقد بأنه من الممكن الجمع بين النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة. معاً يمكننا بناء مستبقل أكثر ازدهاراً واستدامة، بحيث يقدم للجميع ظروف حياة أفضل”.
وشارك بافتتاح هذا الحدث إلى جانب ألبا كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أوسمار شحفي، وسفير البرازيل لدى الامارات العربية المتحدة سيدني روميرو، ورئيس مجلس النواب الفدرالي أرثر ليرا، وحاكم ولاية ماتو غروسو ماورو ميندِس، ونائب رئيس مجلس الشيوخ فينيزيانو فيتال. كما حضر هذا الحدث نواب برازيليون وهيئات برازيلية أُخرى مثل رئيس الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil جورجي فيانا، بالإضافة لرجال أعمال برازيليين وأجانب.
وأعلن رئيس مجلس النواب أرثر ليرا أن الكونجرس قد كرس نفسه للأجندة الخضراء خاصة في هذا النصف الاخير من العام، وأكد أن الكونجرس ملتزم في تنظيم سوق الكربون وتسريع برنامج تحول الطاقة مع تنظيم إطار الهيدروجين الاخضر وطاقة الرياح البحرية.
وقال ليرا بأن البرازيل تمتلك الظرف والقدرة لأن تصبح رائدة عالمياً في سوق الكربون وطالب بنقاش واسع مع كل القطاعات قبل طرح المادة للتصويت، وذلك بهدف تشكيل أفضل طرح أو عرض.
أما رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفي، فقد ذكر بأن البرازيل تلعب دوراً رائداً منذ Rio92 في الحوار المتعلق بالحفاظ على البيئة، وأن هذه هي اللحظة الحاسمة للتحرك واحتواء الاحترار العالمي، حيث قال:“إن البرازيل والعالم العربي شركاء أساسيون في تطوير الصناعة وفي سوق الائتمان الكربوني”.
مذكرة تفاهم COP30
وكان الاتحاد الوطني للصناعة CNI قد وقع خلال هذا الحدث أربعة مذكرات تفاهم مع كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والغرفة الأمريكية، والغرفة الأمريكية للتجارة إلى البرازيل Amcham، وبنك أبو ظبي الأول. وتعنى هذه المذكرات بالتعاون بين الهيئات في أجندة مؤسسية حول مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ COP30، المزمع عقده في بيليم في ولاية بارا – البرازيل، في العام 2025.
أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية والتي وقعها رئيس الغرفة السفير أوسمار شحفي، فالفكرة هي تطوير أجندة إيجابية بين البرازيل والدول العربية موجهة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقال شحفي:“لقد وقعنا مذكرة التفاهم هذه حول بناء مشاركة للصناعة بحيث تكون أكثر اتساقاً وانتاجية خلال مؤتمر COP30، من خلال تحديد الفرص والشراكات.
أما سفير البرازيل لدى الإمارات العربية المتحدة، سيدني ليون روميرو، والذي باشر مهام عمله في آب/أغسطس من هذا العام، فقد أشار إلى أن البرازيل تتميزبأكبر وفد مشارك في COP28، مع تفاعل وانخراط كبير للقطاع الخاص في عملية تحول الطاقة. وقال أن الإمارات العربية المتحدة والبرازيل تشهدان أفضل الاوقات من حيث العلاقات الثنائية”. كما أكد مجدداً بأن الإمارات هي شريك تجاري كبير للبرازيل وأنها تسعى دائماً لتنويع الاقتصاد وتستثمر مرة تلو الأخرى في مجالات الطاقة المتجددة وفي تطوير التكنولوجيا ذات الصلة بالاستدامة.
إيانو أندرادي /CNI
إيانو أندرادي /CNI
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