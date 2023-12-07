الصناعة ملتزمة بالإستدامة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

دبي – قال رئيس الاتحاد الوطني للصناعة CNI ريكاردو البان يوم الاربعاء 6 كانون الاول ديسمبر في دُبَي :“لم يتم الحديث قط عبر تاريخ هذه البلاد حول الصناعة المتعلقة بإزالة الكربون والاستدامة. وإن وجد قطاع مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالاستدامة فهو قطاع الصناعة”.

وكان ألبان قد تحدث خلال حوار الأعمال بعنوان (اقتصاد منخفض الكربون) عُقِدَ في دبي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ ،COP28 والذي ينظمه الاتحاد الوطني للصناعة. حيث دعمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية هذ المبادرة ووقعت على مذكرة تفاهم مع الاتحاد (الصورة أعلاه).

ألبان: صناعة ملتزمة بالاستدامة

وفي قاعة المؤتمرات في فندق Atlantis The Royal، أكد ألبان أنه من الضروري توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام لكي يتحملا معاً مسؤولية التحرك الذي أطلق عليه عملية تحديث وتطوير صناعة البلاد ( بالبرتغالية Neoindustrialização).

وأضاف ألبان:” تتمتع الصناعة البرازيلية بظروف فريدة من نوعها تمكنها من أن تكون رائدة عالمياً في انبعاثات الكربون المنخفضة والاستدامة. ومن الممكن للبرازيل من خلال قطاع صناعي مبتكر وديناميكي ومنافس أن تنمو بشكل كبير ومستدام وأن تولد الرواتب والوظائف الضرورية من أجل التحسين من جودة حياة السكان”.

واختتم رئيس الاتحاد الوطني للصناعة حديثه مشيراً إلى أن وقت العمل هو الآن، حيث يقول:“نعتقد بأنه من الممكن الجمع بين النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة. معاً يمكننا بناء مستبقل أكثر ازدهاراً واستدامة، بحيث يقدم للجميع ظروف حياة أفضل”.

وشارك بافتتاح هذا الحدث إلى جانب ألبا كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أوسمار شحفي، وسفير البرازيل لدى الامارات العربية المتحدة سيدني روميرو، ورئيس مجلس النواب الفدرالي أرثر ليرا، وحاكم ولاية ماتو غروسو ماورو ميندِس، ونائب رئيس مجلس الشيوخ فينيزيانو فيتال. كما حضر هذا الحدث نواب برازيليون وهيئات برازيلية أُخرى مثل رئيس الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil جورجي فيانا، بالإضافة لرجال أعمال برازيليين وأجانب.

وأعلن رئيس مجلس النواب أرثر ليرا أن الكونجرس قد كرس نفسه للأجندة الخضراء خاصة في هذا النصف الاخير من العام، وأكد أن الكونجرس ملتزم في تنظيم سوق الكربون وتسريع برنامج تحول الطاقة مع تنظيم إطار الهيدروجين الاخضر وطاقة الرياح البحرية.

وقال ليرا بأن البرازيل تمتلك الظرف والقدرة لأن تصبح رائدة عالمياً في سوق الكربون وطالب بنقاش واسع مع كل القطاعات قبل طرح المادة للتصويت، وذلك بهدف تشكيل أفضل طرح أو عرض.

أما رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفي، فقد ذكر بأن البرازيل تلعب دوراً رائداً منذ Rio92 في الحوار المتعلق بالحفاظ على البيئة، وأن هذه هي اللحظة الحاسمة للتحرك واحتواء الاحترار العالمي، حيث قال:“إن البرازيل والعالم العربي شركاء أساسيون في تطوير الصناعة وفي سوق الائتمان الكربوني”.

مذكرة تفاهم COP30

وكان الاتحاد الوطني للصناعة CNI قد وقع خلال هذا الحدث أربعة مذكرات تفاهم مع كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والغرفة الأمريكية، والغرفة الأمريكية للتجارة إلى البرازيل Amcham، وبنك أبو ظبي الأول. وتعنى هذه المذكرات بالتعاون بين الهيئات في أجندة مؤسسية حول مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ COP30، المزمع عقده في بيليم في ولاية بارا – البرازيل، في العام 2025.

أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية والتي وقعها رئيس الغرفة السفير أوسمار شحفي، فالفكرة هي تطوير أجندة إيجابية بين البرازيل والدول العربية موجهة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقال شحفي:“لقد وقعنا مذكرة التفاهم هذه حول بناء مشاركة للصناعة بحيث تكون أكثر اتساقاً وانتاجية خلال مؤتمر COP30، من خلال تحديد الفرص والشراكات.

أما سفير البرازيل لدى الإمارات العربية المتحدة، سيدني ليون روميرو، والذي باشر مهام عمله في آب/أغسطس من هذا العام، فقد أشار إلى أن البرازيل تتميزبأكبر وفد مشارك في COP28، مع تفاعل وانخراط كبير للقطاع الخاص في عملية تحول الطاقة. وقال أن الإمارات العربية المتحدة والبرازيل تشهدان أفضل الاوقات من حيث العلاقات الثنائية”. كما أكد مجدداً بأن الإمارات هي شريك تجاري كبير للبرازيل وأنها تسعى دائماً لتنويع الاقتصاد وتستثمر مرة تلو الأخرى في مجالات الطاقة المتجددة وفي تطوير التكنولوجيا ذات الصلة بالاستدامة.

إيانو أندرادي /CNI إيانو أندرادي /CNI