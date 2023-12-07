الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي يتباطأ وينمو بنسبة 0.1%

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – حقق الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء IBGE نمواً بنسبة 0.1% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني منه. ومن ضمن القطاعات الاقتصادية، شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.6%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.6%. بينما أنهى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر بانكماش بنسبة 3.3% بالمقارنة مع الثلاثة أشهر المنصرمة (الصورة أعلاه زراعة فول الصويا).
كما سجل استهلاك العائلات وفقاً لبينات IBGE توسعاً بنسبة 1.1% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، بينما ارتفعت نفقات الحكومة بنسبة 0.5%. وشهدت صادرات السلع والخدمات نمواً بنسبة 3%، بينما شهدت واردات السلع والخدمات من ناحيتها تراجعاً بنسبة 2.1%، هذه البيانات قدمت دائماً بمقارنة الربع الثالث مع الربع الثاني من هذا العام. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي قد حقق نمواً في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 1.4%، أما في الربع الثاني فكانت الزيادة بنسبة 1%.
أما فيما يتعلق بنفس الربع من العام 2022، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي زيادةً بنسبة 2%، ومنذ بداية العام حتى تاريخه شهد توسعاً بنسبة 3.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي بيان تم نشره من قبل المعهد، أكدت منسقة الحسابات الوطنية، ريبيكا باليس، أن الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية كان متوقعا بالفعل لأن حصاد فول الصويا وشحناته تتم في النصف الأول من العام. وتجدر الاشارة إلى أن هذه السلعة لها تأثيرها الكبير في أداء القطاع.
كما سجل المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء انخفاضاً بنسبة 2.5% في الاستثمارات، والذي يُعزى وفقاً لريبيكا إلى سعر ضريبة الفائدة، حيث أكدت قائلة:” إنه انعكاس للسياسة النقدية الانكماشية مع انخفاض في البناء وفي إنتاج واستيراد السلع الرأسمالية. انخفضت جميع المكونات التي تؤثر أكثر على الاستثمارات في هذا الربع”. بالقيم الحالية، بلغ إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2.741 تريليون ريال برازيلي.
خبر صحفي
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