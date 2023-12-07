الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي يتباطأ وينمو بنسبة 0.1%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – حقق الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء IBGE نمواً بنسبة 0.1% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني منه. ومن ضمن القطاعات الاقتصادية، شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.6%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.6%. بينما أنهى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر بانكماش بنسبة 3.3% بالمقارنة مع الثلاثة أشهر المنصرمة (الصورة أعلاه زراعة فول الصويا).

كما سجل استهلاك العائلات وفقاً لبينات IBGE توسعاً بنسبة 1.1% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، بينما ارتفعت نفقات الحكومة بنسبة 0.5%. وشهدت صادرات السلع والخدمات نمواً بنسبة 3%، بينما شهدت واردات السلع والخدمات من ناحيتها تراجعاً بنسبة 2.1%، هذه البيانات قدمت دائماً بمقارنة الربع الثالث مع الربع الثاني من هذا العام. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي قد حقق نمواً في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 1.4%، أما في الربع الثاني فكانت الزيادة بنسبة 1%.

أما فيما يتعلق بنفس الربع من العام 2022، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي زيادةً بنسبة 2%، ومنذ بداية العام حتى تاريخه شهد توسعاً بنسبة 3.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي بيان تم نشره من قبل المعهد، أكدت منسقة الحسابات الوطنية، ريبيكا باليس، أن الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية كان متوقعا بالفعل لأن حصاد فول الصويا وشحناته تتم في النصف الأول من العام. وتجدر الاشارة إلى أن هذه السلعة لها تأثيرها الكبير في أداء القطاع.

كما سجل المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء انخفاضاً بنسبة 2.5% في الاستثمارات، والذي يُعزى وفقاً لريبيكا إلى سعر ضريبة الفائدة، حيث أكدت قائلة:” إنه انعكاس للسياسة النقدية الانكماشية مع انخفاض في البناء وفي إنتاج واستيراد السلع الرأسمالية. انخفضت جميع المكونات التي تؤثر أكثر على الاستثمارات في هذا الربع”. بالقيم الحالية، بلغ إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2.741 تريليون ريال برازيلي.

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