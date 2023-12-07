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توقيف موظف في مستشفى البشير

12/7/2023 10:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير، 15 يوما في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل متهم بجناية التزوير.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها حولت القضية الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، حيث أن المتهم كان يزوّر تحويلات طبيّة لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون في مستشفى البشير دون علمهم، مما كبّد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.

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