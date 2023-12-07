توقيف موظف في مستشفى البشير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف موظف يعمل في مستشفى البشير، 15 يوما في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل متهم بجناية التزوير.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها حولت القضية الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، حيث أن المتهم كان يزوّر تحويلات طبيّة لبعض معارفه وأصدقائه بأسماء وتواقيع أطباء يعملون في مستشفى البشير دون علمهم، مما كبّد الخزينة نفقات مالية دون وجه حق.
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