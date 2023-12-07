كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الـ72 ساعة الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -في بيان لها اليوم الخميس- أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.



وفي بيان منفصل، أكدت الذراع العسكرية لحركة حماس أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نفذت في الساعات الماضية سلسلة من العمليات في محاور الاشتباكات في خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أنها قتلت وأصابت العديد من جنود الاحتلال ودمرت دبابات وآليات أخرى.

