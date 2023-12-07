تشكيلات واسعة في وزارة التربية والتعليم - اسماء
التاريخ
12/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اجراء تشكيلات ادارية في مديريات التربية والتعليم.
وتاليًا الأسماء:
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