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تشكيلات واسعة في وزارة التربية والتعليم - اسماء

12/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اجراء تشكيلات ادارية في مديريات التربية والتعليم.
وتاليًا الأسماء:













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