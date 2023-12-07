ضابط في الاحتلال إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس في غزة سيستغرق أشهرا

ضابط في الاحتلال إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس في غزة سيستغرق أشهرا
التاريخ
12/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع بلومبيرغ، عن ضابط في الجيش الإسرائيلي، أن مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق غزة التي تستخدمها حماس ستستغرق أشهرا.
وكان مقترح من ادارة الاحتلال حول اغراق أنفاق غزة بمياه البحر الاحمر، الا ان هذا الطرح مستحيل، لان شبكة الأنفاق متشعبة ولا يعرف لها بداية.
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