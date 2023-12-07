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ضابط في الاحتلال إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس في غزة سيستغرق أشهرا

12/7/2023 10:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع بلومبيرغ، عن ضابط في الجيش الإسرائيلي، أن مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق غزة التي تستخدمها حماس ستستغرق أشهرا.


وكان مقترح من ادارة الاحتلال حول اغراق أنفاق غزة بمياه البحر الاحمر، الا ان هذا الطرح مستحيل، لان شبكة الأنفاق متشعبة ولا يعرف لها بداية.


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