الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في حي الدرج بغزة

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع تجاوزت 17 ألفا. وقال القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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