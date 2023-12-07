الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في حي الدرج بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 30 فلسطينياً ،اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، نقلاً عن مصادر طبية .
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع تجاوزت 17 ألفا.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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