حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني،اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.



وقال الحزب -في بيانات منفصلة- إنه استهدف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.



وأضاف أنه استهدف أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.



وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة فيهم، كما أكد أن مقاتليه استهدفوا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.

