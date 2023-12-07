حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني،اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.
وقال الحزب -في بيانات منفصلة- إنه استهدف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وأضاف أنه استهدف أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة فيهم، كما أكد أن مقاتليه استهدفوا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.
MENAFN07122023000208011052ID1107555670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.