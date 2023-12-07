وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه اليوم، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير المواصلات والاتصالات عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بضرورة تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المشتركة في قطاعات المواصلات والاتصالات بين البلدين الشقيقين وبما يصب في صالح شعبيهما الشقيقين.
من جانبها، أعربت ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لوزير المواصلات والاتصالات على حسن الاستقبال، مؤكدة أن العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستند إلى أسس راسخة ومتينة من التعاون والعمل المشترك، متطلعة للدفع بها نحو آفاق أرحب، ومتمنيةً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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