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وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينها

12/7/2023 10:05:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه اليوم، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير المواصلات والاتصالات عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بضرورة تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المشتركة في قطاعات المواصلات والاتصالات بين البلدين الشقيقين وبما يصب في صالح شعبيهما الشقيقين.
من جانبها، أعربت ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لوزير المواصلات والاتصالات على حسن الاستقبال، مؤكدة أن العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستند إلى أسس راسخة ومتينة من التعاون والعمل المشترك، متطلعة للدفع بها نحو آفاق أرحب، ومتمنيةً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

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