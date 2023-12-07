(الأشغال): غلق المسار الأيمن على جسر الشيخ خليفة بن سلمان المتجه غرباً إلى ميناء سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن أعمال صيانة جسر الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق المسار الأيمن للمرور المتجه غرباً إلى ميناء سلمان.
وسوف يكون العمل في الموقع المذكور من يوم غد الجمعة الساعة 12 منتصف الليل إلى يوم الاحد المقبل الساعة 5 صباحاً .
وحثت الوزارةمستخدمي الطريق الألتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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