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(الأشغال): غلق المسار الأيمن على جسر الشيخ خليفة بن سلمان المتجه غرباً إلى ميناء سلمان

12/7/2023 10:05:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن أعمال صيانة جسر الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق المسار الأيمن للمرور المتجه غرباً إلى ميناء سلمان.
وسوف يكون العمل في الموقع المذكور من يوم غد الجمعة الساعة 12 منتصف الليل إلى يوم الاحد المقبل الساعة 5 صباحاً .
وحثت الوزارةمستخدمي الطريق الألتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

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