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اليابان تعتزم إعفاء الأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر من الرسوم الجامعية

12/7/2023 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصادر يابانية أن الحكومة اليابانية تعتزم إعفاء الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر من دفع الرسوم الدراسية في الجامعات اليابانية والنفقات ذات الصلة اعتبارا من السنة المالية 2025.

وقالت المصادر إن البرنامج المخطط له لن يضع حدا على دخل الأسر المؤهلة للحصول على الإعفاء، والذي سيكون عنصرا رئيسيا من بين التدابير غير المسبوقة التي تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإطلاقها لمواجهة تراجع معدل المواليد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وستدرج الحكومة البرنامج في استراتيجيتها لمستقبل الأطفال التي ستقررها بحلول نهاية العام الجاري.

ويغطي برنامج التعليم المجاني أيضا الطلاب الذين يدرسون في الكليات الفنية والمؤسسات التعليمية الأخرى.

ويوجد في اليابان برنامج يمنح بموجبه طلاب الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 8ر3 مليون ين إعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيضا للرسوم، أو منحة دراسية.


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