أصغر طفل تحرر من سجونها.. إسرائيل تمنع فتى فلسطينياً من العودة لمدرسته

أعلنت إسرائيل أن الطفل الفلسطيني أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة لمدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير على الأقل بعد فترة مراقبة.

وترى عائلة الفتى (14 عاما) في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.

واعتُقل السلايمة في يوليو، إذ اتهمته الشرطة برشق أفرادها بالحجارة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وتشير تهمة إرهاب إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية. وينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.

وتم إطلاق سراح السلايمة دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة في حرب استمرت من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر واستعادت بموجبها إسرائيل ما يقرب من نصف رهائنها الذين تحتجزهم حركة المقاومة (حماس) في قطاع غزة وعددهم 240.

وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته لها.

وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.

وقال السلايمة لرويترز "زعلان عشان مشفتش صحابي، وراحت عليّ المادة، وإذا بعاود أرجع باعيد كل السنة، وكل السنة راحت عليّ".

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن "التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام".

وأضاف البيان أن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد "الوضع المناسب" بالنسبة للفصل الدراسي القادم.

وقال السلايمة "بدي أجيب شهادة توجيهي تكون عالية عشان أجيب إني أقدر أشتغل محامي وأنفع البلد".





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