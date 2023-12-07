الأسهم الأوروبية واليابانية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة مؤخراً.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر في جلسة الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعاً في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 بالمئة بعد أن أصدرت تحديثاً لأعمالها لنصف العام، كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 بالمئة بعد أن قلل جيه.بي مورجان توصيته للسهم، مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع بواحد بالمئة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد على عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.





اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل حاد بعد تراجع وول ستريت خلال الليل قبل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف من شأنها أن توفر دلائل على مدى السرعة التي قد يبدأ بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وتراجع نيكاي 1.76 بالمئة إلى 32858.31 نقطة عند الإغلاق مع انخفاض 189 من الأسهم المدرجة عليه، وعددها 225، وارتفاع 36 سهماً.

ومحا ذلك أغلب تعافي المؤشر الذي سجله، في جلسة الأربعاء، بأكثر من اثنين بالمئة عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأعاد انخفاض، الخميس، المؤشر نيكاي إلى مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر منخفضاً 1.72% حتى الآن.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 بالمئة متجهاً إلى انخفاض بنسبة 0.95 بالمئة لهذا الأسبوع، والذي قد يكون الأسوأ أداء أيضاً منذ منتصف أكتوبر.

وسجل قطاع الطاقة أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية على المؤشر نيكاي بعدما انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

كما سجلت أسهم شركات مرتبطة بالرقائق تراجعات ملحوظة وشكل سهمان منها ضغطاً كبيراً على المؤشر نيكاي من بين أكثر ثلاثة أسهم ساهمت في هبوطه.

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 3.59 بالمئة. وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.69 بالمئة. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.06 بالمئة.

واتسم أداء أسهم شركات تصنيع السيارات بالضعف في ظل صعود الين بما يخفض قيمة المبيعات الخارجية لتلك الشركات. وهبط سهم تويوتا 1.15 بالمئة وهوندا بنسبة اثنين بالمئة ونيسان بنسبة 1.81 بالمئة.