موديز تخفض نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك صينية إلى «سلبية»

خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك صينية إلى سلبية من مستقرة، بعدما خفضت النظرة المستقبلية لبكين إلى سلبية.

وتضمنت الأسماء التي خُفض تصنيفها أكبر أربعة مقرضين في الصين، وهي Industrial and Commercial Bank of China وAgricultural Bank of China، و China Construction Bank Corporation.

وقالت الوكالة إن تغيير النظرة إلى سلبية كان بسبب الانخفاض المحتمل في التصنيف أو الجودة الائتمانية للحكومة المركزية، وذلك بالنظر إلى التغيير في توقعات التصنيف السيادي.

وكانت موديز خفضت نظرتها لتصنيف الحكومة الصينية، إذ ترى أن حزمة الإنقاذ المحتملة من جانب الحكومة لصالح الحكومات المحلية المتعثرة والشركات المدعومة من الدولة سيخفض القوة الاقتصادية والمؤسسية للدولة.

ويعكس تخفيض النظرة المستقبلية للصين المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الديون لدى بكين، وتداعيات ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما خفض التقرير نظرته لـ22 أداة تمويل تابعة للحكومة المحلية في الصين وذلك إلى سلبية من مستقرة، وهي الأداة المخصصة من قبل الحكومات المحلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والرخاء الاجتماعي.

هذا خفضت الوكالة نظرتها لاقتصاد هونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى تشديد الظروف السياسية والروابط المالية والاقتصادية والمؤسسية بين الصين وهونغ كونغ.

وتابع التقرير: خفض النظرة المستقبلية جاء بالنظر إلى العلاقة المتأصلة ما بين «سياسة الدولة الواحدة والنظامين»، وكذلك العلاقات التجارية بين الاثنين والنظام المصرفي لهونغ كونغ المتأصل داخل البر الرئيسي للصين.