مليار دولار انخفاض في صافي احتياطات النقد الأجنبي للمركزي التركي

أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 في الأسبوع السابق.

ومنذ أوائل يونيو، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطات في التعافي بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة قدرها 5.7 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، كما بلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز 28.8209 ليرة للدولار.

وفي أوائل شهر مارس من عام 2020 بلغ صافي الاحتياطات الدولية 37.11 مليار دولار.

وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي، كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضاً بقيمة مليار دولار في صافي احتياطات النقد الأجنبي.