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فرض منطقة لحظر الطيران في باريس خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024

12/7/2023 9:30:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير النقل الفرنسي كليمان بون اليوم الخميس فرض منطقة لحظر الطيران في باريس خلال الليلة التي ستشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية في يوليو المقبل كما سعى لطمأنة سكان العاصمة على قدرة شبكة النقل العام على استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب المتوقعة خلال الدورة.

ستفرض منطقة لحظر الطيران من الساعة 1900 بالتوقيت المحلي خلال الليلة التي ستنطلق فيها الألعاب الأولمبية الصيفية في 26 يوليو وستغطي هذه المنطقة مسافة 150 كيلومترا.

وهذا يعني عدم إقلاع أو هبوط أي رحلات جوية في مطارات باريس الثلاث الرئيسية وهي شارل ديجول وأورلي وبوفيه خلال ساعات تطبيق جظر الطيران.

وفرض منطقة حظر للطيران يهدد انتظام العمل في شركات طيران عالمية كبيرة تقوم برحلات إلى باريس مثل الخطوط الفرنسية (إير فرانس) والخطوط الهولندية (كيه.إل.إم) والخطوط البريطانية والخطوط الألمانية (لوفتهانزا) وطيران الإمارات وأمريكان إيرلاينز وخطوط سنغافورة الجوية.

وكانت بريطانيا فرضت منطقة لحظر الطيران خلال أولمبياد لندن 2012.

حركة السير على الطرق

حركة السيارات على الطرق في باريس خلال الألعاب ستكون مقيدة وسيتعين الحصول على تصريح مسبق لدخول العديد من المناطق في المدينة خلال الألعاب.


تذاكر مترو باربس

سيتضاعف تقريبا سعر تذكرة الرحلة الواحدة في مترو باريس ليصبح أربعة يوروهات بدلا من السعر الحالي وهو 2.10 يورو.

وفي محاولة لطمأنة سكان العاصمة وتخفيف قلقهم من إمكانية ارتفاع التكاليف اليومية للمعيشة بسبب الحدث الرياضي الكبير قال وزير النقل إن سعر التذكرة الشهرية الشاملة للمواصلات العامة في باريس لن يرتفع خلال الدورة.

لكن رغم ذلك وقع خلاف بين رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو وهي اشتراكية وبين السياسية اليمينية فاليري بيكريس المسؤولة الإدارية عن منطقة باريس الكبرى حول كيفية تعاطي وسائل النقل العام مع الألعاب الأولمبية.

وحذرت إيدالجو من أن شبكة النقل العام في مدينتها لن تستوعب الأعداد المتزيدة المتوقعة من الركاب خلال الدورة بينما عبر بعض مستخدمي الكراسي المتحركة عن قلقهم عما يمكن أن يواجهونه من مصاعب خلال الحدث الكبير.

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