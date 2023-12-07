الجيش الإسرائيلي يحاصر آلاف النازحين في مدرسة تابعة للأمم المتحدة شمال غزة

دعا نازحون فلسطينيون، قالوا إن عددهم يتجاوز بضعة آلاف، اليوم الخميس، لإنقاذ حياتهم وتوفير ممر آمن لهم في ظل حصار الجيش الإسرائيلي لهم داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة.

وقال النازحون، في رسائل صوتية وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم عالقون داخل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر هؤلاء أنهم محاصرون بدبابات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي ويتعرضون إلى قصف مدفعي في محيط المدرسة ما أوقع قتلى وعشرات الجرحى يتعرضون للموت تباعا بفعل النزيف.

واشتكى النازحون من عدم امتلاكهم أي كميات من الماء الصالح للشرب أو الطعام، وأن الأطفال وكبار السن والمرضى منهم مهددون بالموت داخل المدرسة جوعا وعطشا في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

يأتي ذلك فيما أعلنت أونروا عن استهداف أربع من مدارسها وإخلاء خمس أخرى من نازحين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت أونروا، في تقريرها اليومي، إنها أخلت بالكامل خمس مدارس تابعة لها تعمل كملاجئ للنازحين في بلدات شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في أعقاب أوامر مباشرة أصدرتها القوات الإسرائيلية إلى مديري المرافق.

ونزح أكثر من 9ر1 مليون شخص (أو أكثر من 85% من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة، بينهم نحو 2ر1 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة لأونروا وسط تحذيرات من نقص الاحتياجات الإنسانية وتأثيرات الاكتظاظ الشديد.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى ومئات المصابين بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

من جهتها دعت حركة حماس إلى تظاهرات عربية وإسلامية حاشدة غدا الجمعة "رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وحثت الحركة في بيان صحفي، على أوسع تحرك شعبي عربي وإسلامي للضغط من أجل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لكل أنحاء قطاع غزة، ووقف "العدوان" الإسرائيلي على المدنيين العزل فيه.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن "هذه المبادرة خطوة ضرورية جدا، تتسق مع المهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".





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