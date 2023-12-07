«كتائب القسام» تعلن قتل وإصابة 21 جندياً إسرائيلياً في غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تمكن مقاتليها من قتل وإصابة 21 جنديا إسرائيليا في غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 جندياً بثلاث عبوات مضادة للأفراد رعدية وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من الاشتباك مع قوة راجلة من ستة جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.

ولفتت إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وكانت "القسام" أعلنت استهداف غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم حي الشجاعية، مشيرة إلى استهدافهم ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وكانت كتائب القسام أفادت، أمس الأربعاء، بأن "عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وأحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا".

وأشارت إلى "قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة ".





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