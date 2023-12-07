طقس الإمارات غداً.. صحو و رطب ليلاً

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح - المركز في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:38 و المد الثاني عند الساعة 21:26 و الجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزرالثاني عند الساعة 03:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 06:10 و الجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 85 35

دبي 28 20 75 30

الشارقة 27 18 80 25

عجمان 28 20 85 40

أم القيوين 27 16 85 40

رأس الخيمة 27 19 80 35

الفجيرة 28 21 75 45

العـين 29 17 90 30

ليوا 28 15 95 35

الرويس 25 17 90 35

السلع 23 16 85 40

دلـمـا 24 20 85 50

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 26 22 80 45

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