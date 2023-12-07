بوك تطلق حملة بفكرتك يعيش معاكي للتوعية بأهمية إعادة استخدام العبوات وتدويرها

تزامناً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أعلنت "بوك" إطلاق حملتها التوعوية " بفكرتك يعيش معاكي " الهادفة إلى تعزيز العادات الخاصة بإعادة تدوير البرطمانات في البيوت بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان.

مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المحدودة لإعادة تدوير الزجاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستهدف "بوك" من خلال هذه الحملة إلهام المستهلكين لإيجاد طرق جديدة وعملية لإعادة استخدام برطمانات جبنة بوك الزجاجية، حيث تتماشى هذه المبادرة الجديدة مع الهدف رقم 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.



وتعد علامة "بوك" العالمية جزءاً من مجموعة "آرلا فودز" العالمية لمنتجات الألبان، حيث تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في توجهات المستهلكين وعاداتهم، وتواصل سعيها الحثيث لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في إرساء دعائم استدامة الكوكب وتمكين الناس ليكونواً أكثر قوةً. وتعكف "بوك" على إطلاق مبادرتها المستدامة التي تتمحور حول تقليل النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية في كافة مراحل عملياتها، لتزويد المستهلكين بمنتجات ذات قيمة غذائية عالية مستخلصة من أجواد منتجات الألبان. كما تهدف "بوك" من خلال دعوتها لعشاق الأجبان لإعادة تدوير البرطمانات الزجاجية، إلى إبراز إبداعات المستهلكين عبر الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة، ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة في الحد من مكبات النفايات بحلول العام 2030، وبما يتماشى مع مستهدفات المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في تحويل 82% من النفايات عن مسار الطمر.



وكجزء من رسالتها المتمثلة في التوعية بإعادة استخدام برطمانات الجبنة، توفر "بوك" كماً كبيراً من المعلومات والأفكار الإبداعية الملهمة على موقعها الالكتروني ومنصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع لتشمل أفكاراً تتمحور حول كيفية استخدام برطمانات جبنة بوك الزجاجية لأغراض التزيين والزراعة ووضع الشموع وحفظ الأطعمة وغيرها، لتفتح الباب أمام المستهلكين إلى عالم من الفرص الكبيرة.

وبهذه المناسبة، قال يحيى عادل الشريف ، رئيس قسم تسويق المنتجات في "آرلا فودز ": "بحكم مكانتنا الرائدة في سوق الأجبان القابلة للدهن، فإننا نؤمن بأن دورنا الأساسي يتمثل في تشجيع مستهلكينا على إعادة استخدام برطمانات الجبنة بعد انتهائها. وفي الوقت الذي يهدف فيه مؤتمر الأطراف COP28 إلى إحداث تصحيح جذري لمسارات التحديات البيئية، فإننا نفخر بالدور الكبير الذي نضطلع به مع شركائنا في وزارة التغير المناخي والبيئة وشركاء التجزئة الإقليميين لتعزيز الاستدامة في البيوت، وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتنا".

ومن جهتها، قالت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة : "يتطلب الحد من هدر الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيجاد حلول عملية فاعلة لتقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة ملتزمون بتسليط الضوء على أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة ومعالجتها، حيث وضعنا الغذاء وهدر الطعام على رأس جدول أعمالنا لمؤتمر COP28. ومن المهم أن نقوم بإحداث تغيير ملموس في عادات المستهلكين وإجراء المزيد من المحادثات حول الاستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هنا فإنني أرحب بحملة بوك الجديدة لإلهام الناس لإعادة استخدام وإعادة تدوير البرطمانات الزجاجية الخاصة بهم."

وستطلق "بوك" اعتباراً من الأسبوع الجاري، حملة توعوية مكثفة بالمتاجر في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان بهدف التوعية بأهداف الحملة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات ووسائل التواصل مع المستهلكين، إلى جانب عروض عبوات ترويجية حصرية للمستهلكين.

للمزيد من المعلومات حول حملة "بوك" التوعوية، ولاستكشاف الأفكار الخاصة بإعادة تدوير برطمانات جبنة بوك، يجرى زيارة الموقع الالكتروني .