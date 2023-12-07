زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات جنوب فانواتو عند الساعة 12,56 بتوقيت غرينتش الخميس، على ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وقال المركز إن الزلزال سجّل على عمق 35 كيلومترًا على بعد نحو 23 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل.

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