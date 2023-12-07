زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ
التاريخ
12/7/2023 9:30:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات جنوب فانواتو عند الساعة 12,56 بتوقيت غرينتش الخميس، على ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.
وقال المركز إن الزلزال سجّل على عمق 35 كيلومترًا على بعد نحو 23 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل.
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