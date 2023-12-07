دوري أدنوك للمحترفين.. قمة الوحدة والوصل تتصدر المشهد في الجولة العاشرة

تتصدر قمة الوحدة والوصل، المقرر لها غدا الجمعة، اهتمامات جماهير كرة القدم في الإمارات مع انطلاقة مباريات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وستقام مباريات الجولة على مدار يومين، بحيث تشهد في يومها الأول 4 مباريات، فيما تقام المباريات الثلاث المتبقية يوم السبت.

ويدخل الوصل المتصدر“23 نقطة” مباراته أمام الوحدة الرابع“16 نقطة”، على استاد آل نهيان طامحا في مواصلة الانفراد بالصدارة، والابتعاد كثيرا عن العين الثاني وصاحب رصيد الـ18 نقطة، والمؤجلة له مباراة من الجولة الماضية، بمعنويات عالية في ظل احتفاظه بالصدارة في الجولات الثلاثة الماضية ..كما يأمل الوحدة في تعويض تعثره بالتعادل الجولة الماضية أمام النصر، من أجل الارتقاء لمركز أعلى.

وبلغت لقاءات الفريقين في دوري المحترفين، 28 مباراة، فاز الوحدة في 11 منها، والوصل في 10، بينما كان التعادل حاضرا في 7 مواجهات.

وقال الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الوحدة إن فريقه جاهز لمواجهة الفريق صاحب الهجوم الأقوى، وسيكون قادرا على الحد من هذا الهجوم.

وأضاف: "احترم الوصل كثيرا خصوصا في ظل نتائجه المميزة وسلسلة اللاهزيمة التي يحققها، ولكن لدي ثقة كبيرة في الحصول على نقاط المباراة كاملة".

من جانبه قال الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب فريق الوصل، إنه على الرغم من النتائج الجيدة التي يحققها فريقه، فإن عليه التحلي بالتواضع، خاصة أن المشوار لا يزال طويلا.

وأشار المدرب إلى أن فريقه سيواجه خصما صعبا يقدم مستويات فنية عالية، ولذا على لاعبيه ضرورة التركيز وبذل كامل الجهد من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

وفي اليوم نفسه يلتقي شباب الأهلي الثالث (17 نقطة) مع الإمارات الثالث عشر (5 نقاط) على استاد راشد، ويأمل شباب الأهلي في الحصول على نقاط المباراة من اجل ملاحقة الوصل المتصدر، خاصة أن لديه مباراة مؤجلة من الجولة الماضية أمام الشارقة، فيما يأمل الإمارات بالعودة إلى الانتصارات، والارتقاء لمركز أفضل.

كما يلتقي أيضا البطائح الثامن (12 نقطة) مع بني ياس السابع ( 13 نقطة)، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وكلاهما يرغب في استعادة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوصل والجزيرة.

وتشهد مواجهة اليوم الأول أيضا لقاء الجزيرة الخامس (14 نقطة) مع عجمان الثاني عشر (7 نقاط)، على استاد محمد بن زايد، ويأمل أصحاب الأرض في مواصلة الانتصارات، والارتقاء لمركز أفضل مع رباعي الصدارة، أما عجمان فيأمل في تحقيق فوزه الثاني في الموسم الحالي، بعد أن حقق أول فوز بالجولة الثامنة، وكان على حساب خورفكان.

وفي اليوم الثاني (السبت) يلتقي خورفكان الحادي عشر (7 نقاط) مع النصر العاشر (9 نقاط) على استاد صقر بن محمد القاسمي، وكلاهما ينشد الفوز، والحصول على نقاط المباراة مع افضلية لخورفكان المؤجل له مباراة أمام العين من الجولة الماضية، وذلك للحصول على المزيد من النقاط لتحسين مركزه.

كما يحل العين الثاني (18 نقطة)، ضيفا على اتحاد كلباء التاسع ( 11 نقطة) على ملعب الأخير، ويدخل المباراة مدعما بالتأهل والصدارة الآسيوية، باحثا عن استعادة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، فيما يطمح اتحاد كلباء بالحصول على نقاط المباراة، ومواصلة الانتصارات بعد فوزه الكبير على الإمارات 4-2، بالجولة الماضية.

ويلتقي أيضا حتا الرابع عشر (4 نقاط)، مع الشارقة السادس (14 نقطة)، على استاد حمدان بن راشد، وكلاهما يأمل الفوز خاصة الشارقة الغائب عن الانتصارات منذ الجولة السادسة بعد آخر فوز له على بني ياس، وتعادله في الجولتين السابعة والثامنة أمام الجزيرة والبطائح تواليا، وتبقي له مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي من الجولة التاسعة، فيما يأمل فريق حتا في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم.

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