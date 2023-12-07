دراجون أويل الإماراتية توقع ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز

وقعت شركة دراجون أويل اليوم اتفاقية «ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز» خلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، ويمثل توقيع الاتفاقية التزام شركة DO بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو من خلال إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز .



وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل «تفتخر شركة دراجون أويل بتوقيع اتفاقية ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقامة فعالياته بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع الاتفاقية يشير إلى أن صناعة النفط وشركتنا بالتحديد تتجه نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة» .

وأضاف الجروان «تمثل هذه الخطوة شهادة واضحة على أن شركة دراجون أويل تدرك أهمية زيادة الإجراءات لدعم تحرك العالم نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة»، مضيفاً « شركتنا من أوائل الشركات في العالم التي انتجهت سياسة وقف حرق الغاز في حقولها، حيث نجحت في وقف الحرق نهائياً في مصر وفي العراق خلال العام 2025 أما في تركمانستان فستتوقف دراجون أويل عن حرق الغاز نهائياً بحلول عام 2027».

وأوضح الجروان أن DO ولدعم تحقيق هذا الهدف، ستستمر جهود الشركة موجهة نحو العمل للمساعدة في تسريع تحول الطاقة وستستثمر في أنظمة الطاقة في المستقبل والتقنيات الأخرى، بما في ذلك تقنيات الانبعاثات السلبية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وعبر الجروان، عن فخر الشركة بهذا الإنجاز الرائع وسعيها إلى تحقيق تطلعات الميثاق، من خلال شراكات مركزة مع القطاعات التمكينية الرئيسية بما في ذلك مقدمي التكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية.

ولفت الجروان، إلى أن الاتفاقية تتماشى مع محاور المبادرات الخمسة التي أطلقتها الشركة خلال فعاليات كوب 28 التي ترتكز على تقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة الشمسية في حقول الانتاج وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعب المرجانية وصيانة المنصات البحرية وغيرها.

وأشار الجروان، إلى أن الشركة تعمل على بدائل نظيفة من خلال الابتكار مثل الهيدروجين الأزرق والطاقة الشمسية ووقف حرق الغاز وغيرها، من البدائل التي تدعم هدف إزالة الكربون من الصناعة النفطية.

وشدد الجروان، على أن كوب 28 المنصة المثالية لتحقيق الحياد المناخي في ظل المشاركة النوعية والعددية لدول العالم والمؤسسات المالية والطاقوية والبيئية وكل من له صلة بتغيرات المناخية.