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البرلمان الدنماركي يقرّ قانوناً يحظر إحراق المصحف

12/7/2023 9:30:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرّ البرلمان الدانماركي اليوم الخميس قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.


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