محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختير محمد صلاح، يوم الخميس، ضمن القائمة النهائية المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 إلى جانب كل من أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.
ولم تشمل القائمة فائزين سابقين بالجائزة، هما ساديو ماني ورياض محرز، اللذان انتقلا هذا العام للعب لناديين في السعودية.
بالنسبة لجائزة السيدات، تتنافس أسيسات أوشوالا، الحائزة على اللقب خمس مرات في رقم قياسي، مع ثيمبي كغاتلانا وباربرا باندا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن المرشحين قبل حفل توزيع جوائزه السنوي الذي سيقام يوم الإثنين في مراكش بالمغرب.
وقال الكاف إن التصويت يتم من قبل اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي ووسائل الإعلام وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى الأندية التي شاركت في المسابقات القارية.
فاز النجم المصري باللقب الافريقي مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، قبل أن يفوز زميله في فريق ليفربول آنذاك ماني بالنسختين التاليتين لعامي 2019 و2022. وحل صلاح في المركز الثاني العام الماضي.
وكان حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
وساهم تسجيل المهاجم النيجيري أوسيمين 26 هدفا في الدوري مع نابولي الموسم الماضي في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.
وفي الوقت الذي عانى فيه ماني من موسم أول صعب في بايرن ميونيخ وغاب عن كأس العالم مع السنغال بسبب الإصابة، كان محرز ضمن تشكيلة مانشستر سيتي التي فازت بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
حصل محرز على جائزة أفضل لاعب افريقي في عام 2016 عندما ساعد ليستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في حدث مذهل.
وفازت أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة افريقية للمرة الخامسة في عام 2022 ثم ساعدت ناديها برشلونة على الفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات قبل المشاركة في كأس العالم للسيدات مع نيجيريا.
وكانت كغاتلانا، التي تلعب لفريق ريسينغ لويزفيل بالولايات المتحدة، واحدة من نجمات جنوب افريقيا في كأس العالم للسيدات، بينما كانت باندا قائدة لزامبيا في البطولة التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.
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