محمد صلاح على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

اختير محمد صلاح، يوم الخميس، ضمن القائمة النهائية المختصرة للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 إلى جانب كل من أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

ولم تشمل القائمة فائزين سابقين بالجائزة، هما ساديو ماني ورياض محرز، اللذان انتقلا هذا العام للعب لناديين في السعودية.

بالنسبة لجائزة السيدات، تتنافس أسيسات أوشوالا، الحائزة على اللقب خمس مرات في رقم قياسي، مع ثيمبي كغاتلانا وباربرا باندا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن المرشحين قبل حفل توزيع جوائزه السنوي الذي سيقام يوم الإثنين في مراكش بالمغرب.

وقال الكاف إن التصويت يتم من قبل اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي ووسائل الإعلام وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى الأندية التي شاركت في المسابقات القارية.

فاز النجم المصري باللقب الافريقي مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، قبل أن يفوز زميله في فريق ليفربول آنذاك ماني بالنسختين التاليتين لعامي 2019 و2022. وحل صلاح في المركز الثاني العام الماضي.

وكان حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وساهم تسجيل المهاجم النيجيري أوسيمين 26 هدفا في الدوري مع نابولي الموسم الماضي في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

وفي الوقت الذي عانى فيه ماني من موسم أول صعب في بايرن ميونيخ وغاب عن كأس العالم مع السنغال بسبب الإصابة، كان محرز ضمن تشكيلة مانشستر سيتي التي فازت بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

حصل محرز على جائزة أفضل لاعب افريقي في عام 2016 عندما ساعد ليستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في حدث مذهل.

وفازت أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة افريقية للمرة الخامسة في عام 2022 ثم ساعدت ناديها برشلونة على الفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات قبل المشاركة في كأس العالم للسيدات مع نيجيريا.

وكانت كغاتلانا، التي تلعب لفريق ريسينغ لويزفيل بالولايات المتحدة، واحدة من نجمات جنوب افريقيا في كأس العالم للسيدات، بينما كانت باندا قائدة لزامبيا في البطولة التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز