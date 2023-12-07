ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17177 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 17177 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس، مع دخول الحرب شهرها الثالث.
وأفادت الوزارة في بيان عن سقوط 350 ضحية جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الضحايا إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة. وتشكّل النساء والأطفال الغالبية من عدد القتلى.
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