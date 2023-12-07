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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17177 شخصاً

12/7/2023 9:30:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 17177 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس، مع دخول الحرب شهرها الثالث.

وأفادت الوزارة في بيان عن سقوط 350 ضحية جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الضحايا إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة. وتشكّل النساء والأطفال الغالبية من عدد القتلى.


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