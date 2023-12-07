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توتنهام يرفض عرض سوانزي

12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض توتنهام عرضا من قبل سوانزي سيتي للتعاقد مع المدرب المساعد للسبيرز كريس ديفيز، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق المنافس بدوري البطولة الإنجليزية.
ويبحث سوانزي سيتي عن مدرب جديد بعد إقالة مدربه مايكل داف يوم الإثنين الماضي، عقب تحقيق انتصار وحيد خلال 8 مباريات.
وتولى داف تدريب سوانزي قبل بداية الموسم بعد رحيل راسيل مارتين لتدريب ساوثهامبتون، لكن تمت إقالته سريعا في ظل احتلال الفريق المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
ويعتبر ديفيز الرجل الثاني في الجهاز الفني للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وسبق له العمل سابقا في سوانزي تحت قيادة المدرب برندان رودجرز.
يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

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