وزير الخارجية إلى أمريكا ودول أخرى لوقف الحرب على غزة

وزير الخارجية إلى أمريكا ودول أخرى لوقف الحرب على غزة
التاريخ
12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، جولة وزارية تبدأ من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتشمل دولا أخرى، تستهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.
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