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وزير الخارجية إلى أمريكا ودول أخرى لوقف الحرب على غزة

12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، جولة وزارية تبدأ من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتشمل دولا أخرى، تستهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.




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