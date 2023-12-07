ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيس بوك وماسنجر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر، وفيس بوك.وأوضحت الشركة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.



وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان يوفر في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، ما يسمح بقراءة الرسائل من المرسل والمتلقي فقط، ومع هذا التغيير ستشفر الرسائل بشكل تلقائي.



وقالت شركة ميتا، التي تشفر منصتها واتس آب الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

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