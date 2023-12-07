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بوتين: الغرب يتعامل مع دول العالم بمبدأ تعمل وفقه الطائرات المقاتلة

12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل مع دول العالم وفق نظام "العدو والصديق" المستخدم في الطائرات الحربية وأنظمة الرادار.
وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري: "في الغرب يتعاملون بمبدأ "الصديق والعدو"، المستخدم في الطائرات الحربية حيث يمكن بموجب هذه المبدأ نهب العدو وتجميد أصوله وشركاته ومؤسساته ومصادرتها وحتى تصفيتها وفقا لتصنيف الدولة المالكة لها، إن كانت صديقا أم عدوا".

وأضاف: "بل ويمكن أن يصل الأمر إلى التدمير الكلي لأصول الغير كما حدث مع خط أنابيب غاز "السيل الشمالي".
وتابع: "في الوقت الراهن بات هذا الأسلوب هو شكل المنافسة في العالم الذي يقوم على ما يسمونه "القواعد" فمن يحتاج لمثل هذه "القواعد"، ونحن في روسيا لا نحتاج لها".
وأشار إلى أن "الغرب ينتهك المبادئ الأساسية مثل حرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة".

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