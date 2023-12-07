بوتين: الغرب يتعامل مع دول العالم بمبدأ تعمل وفقه الطائرات المقاتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل مع دول العالم وفق نظام "العدو والصديق" المستخدم في الطائرات الحربية وأنظمة الرادار.
وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري: "في الغرب يتعاملون بمبدأ "الصديق والعدو"، المستخدم في الطائرات الحربية حيث يمكن بموجب هذه المبدأ نهب العدو وتجميد أصوله وشركاته ومؤسساته ومصادرتها وحتى تصفيتها وفقا لتصنيف الدولة المالكة لها، إن كانت صديقا أم عدوا".
وأضاف: "بل ويمكن أن يصل الأمر إلى التدمير الكلي لأصول الغير كما حدث مع خط أنابيب غاز "السيل الشمالي".
وتابع: "في الوقت الراهن بات هذا الأسلوب هو شكل المنافسة في العالم الذي يقوم على ما يسمونه "القواعد" فمن يحتاج لمثل هذه "القواعد"، ونحن في روسيا لا نحتاج لها".
وأشار إلى أن "الغرب ينتهك المبادئ الأساسية مثل حرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة".
MENAFN07122023000208011052ID1107555326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.