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طلب تعجيزي يقرب ألفونسو ديفيز من ريال مدريد

12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضاعف ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ آمال نادي ريال مدريد في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
في هذا الصدد كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ديفيز اشترط راتبا ضخما للغاية للموافقة على تجديد تعاقده مع البافاري الذي ينتهي في صيف 2025.
وأضافت أنه سيتعين على النادي الألماني تكثيف جهوده إذا أراد الاحتفاظ باللاعب الكندي، وإبعاد ريال مدريد عنه.
أشارت أيضًا إلى أن ديفيز (23 عاما) طالب بالحصول على أعلى راتب في صفوف النادي البافاري، والبالغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأوضحت أن بايرن ميونخ عرض على لاعبه 12 مليون يورو في الموسم، لكن المفاوضات هدأت بعد رحيل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وانتقل ملف المفاوضات لخليفته كريستوف فرويند.
واصلت الصحيفة الألمانية "لكن الأمور تغيرت، وديفيز يطلب المزيد من المال، وسيحاول النادي البافاري مع اللاعب مجددا لكونه من الركائز الأساسية ويحظى أيضا باهتمام ريال مدريد".
من جانبها ذكرت صحيفة "آس" أن النادي الملكي بصدد التحرك لضم ألفونسو ديفيز في صيف 2024 ساعيا لضمه بمقابل مادي معقول مثلما ضم توني كروس مقابل 25 مليون يورو فقط في صيف 2014 وقبل عام من انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ.

ملاعب


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