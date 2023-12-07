350 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 17 ألفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع تجاوزت 17 ألفا.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف أن عدد الشهداء ارتفع إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.
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