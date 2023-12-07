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350 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 17 ألفا

12/7/2023 9:18:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع تجاوزت 17 ألفا.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن عدد الشهداء ارتفع إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

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