الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الخميس، دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحذر الجانبان في اتصال هاتفي من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدين ضرورة العمل لإدخال المساعدات بشكل مستمر وبالقدر المطلوب.
وأشاد جلالة الملك بدعوات الحكومة الإسبانية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
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