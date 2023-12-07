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تشييع جثمان الشهيد عوض عنبر في مخيم طولكرم

12/7/2023 9:18:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شيع فلسطينيون في طولكرم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عوض تاية محمد عنبر (47 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة قبل ثلاثة أسابيع.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم، بعد وصوله من نابلس حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتوجه المشيعون إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم طولكرم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من ذويه وأقاربه وأصدقائه، ومن ثم الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.




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