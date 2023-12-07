Thursday, 07 December 2023 06:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يترأس اجتماع مراجعة للحوار الاستراتيجي في منتصف العام

12/7/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة جلسة مراجعة مرئية للحوار الاستراتيجي لمنتصف العام، بهدف تقييم ما تم تحقيقه منذ الجلسة الأخيرة للحوار الاستراتيجي خلال شهر يوليو من هذا العام ورسم مسار واضح للتعاون قبل حوار العام المقبل.
وشارك في رئاسة الاجتماع الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أشاد معاليه بعمق علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية هذا الجهد التعاوني الذي يعكس التزام البلدين بتعزيز الروابط الدبلوماسية لتحقيق الأولويات المشتركة. كما أكد موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود الإغاثة الإنسانية والخطوات الهادفة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.
كما جرى خلال الاجتماع، بحث القضايا الدولية والإقليمية، ومختلف مجالات التعاون بين البلدين الصديقين بما في ذلك التعاون الأمني والاقتصادي والسياحي، والتأكيد على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة بهدف تدشين الرحلات الجوية بين البلدين العام المقبل، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي ساهم في حصول مملكة البحرين على التصنيف الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، والنظر في عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.
من جانبه، أشاد ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأثرها الإيجابي على أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا بالجهود الإغاثية التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تجاه غزة، معربًا عن تطلعه نحو مواصلة العمل على تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين ضمن إطار الحوار الاستراتيجي.
الجدير بالذكر، أن الحوار الاستراتيجي شمل المحاور التالية: تعزيز التعاون لدعم السلام والازدهار، ومواجهة التهديدات الناشئة والعابرة للحدود، وتشجيع الاستثمار والتجارة الثنائية، وتعميق الروابط الثقافية والتعليمية.

MENAFN07122023000055011008ID1107555312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث