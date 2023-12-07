سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يترأس اجتماع مراجعة للحوار الاستراتيجي في منتصف العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة جلسة مراجعة مرئية للحوار الاستراتيجي لمنتصف العام، بهدف تقييم ما تم تحقيقه منذ الجلسة الأخيرة للحوار الاستراتيجي خلال شهر يوليو من هذا العام ورسم مسار واضح للتعاون قبل حوار العام المقبل.
وشارك في رئاسة الاجتماع الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أشاد معاليه بعمق علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية هذا الجهد التعاوني الذي يعكس التزام البلدين بتعزيز الروابط الدبلوماسية لتحقيق الأولويات المشتركة. كما أكد موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود الإغاثة الإنسانية والخطوات الهادفة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.
كما جرى خلال الاجتماع، بحث القضايا الدولية والإقليمية، ومختلف مجالات التعاون بين البلدين الصديقين بما في ذلك التعاون الأمني والاقتصادي والسياحي، والتأكيد على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة بهدف تدشين الرحلات الجوية بين البلدين العام المقبل، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي ساهم في حصول مملكة البحرين على التصنيف الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، والنظر في عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.
من جانبه، أشاد ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأثرها الإيجابي على أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا بالجهود الإغاثية التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تجاه غزة، معربًا عن تطلعه نحو مواصلة العمل على تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين ضمن إطار الحوار الاستراتيجي.
الجدير بالذكر، أن الحوار الاستراتيجي شمل المحاور التالية: تعزيز التعاون لدعم السلام والازدهار، ومواجهة التهديدات الناشئة والعابرة للحدود، وتشجيع الاستثمار والتجارة الثنائية، وتعميق الروابط الثقافية والتعليمية.
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