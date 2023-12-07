وفد مجلس النواب يختتم أعمال المؤتمر السادس للتواصل والعلاقات العامة بجمهورية مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتم وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، وبمشاركة النائب محمد موسى محمد، والنائب محمد جاسم العليوي والسيد غازي عبد المحسن مدير إدارة الاتصال عضو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، اليوم مشاركته بأعمال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان "التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي" المنعقد بجمهورية مصر العربية.

وتأتي مشاركة مجلس النواب في المحافل العربية والآسيوية والدولية بهدف تعزيز وتوطيد وتفعيل العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التي تربط مملكة البحرين بكافة برلمانات دول العالم، إلى جانب التواصل مع أعضاء وممثلي المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية بشكل خاص وبرلمانات العالم بشكل عام، وأيضًا تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، وإظهار جهود مملكة البحرين القائمة والمستقبلية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي، وغير الحكومي من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها، كما يهدف إلى ترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفُضلى في عالم الإعلام والاتصال المستدام بالإضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية الاتصالية.