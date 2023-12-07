وفد مجلس النواب يختتم أعمال المؤتمر السادس للتواصل والعلاقات العامة بجمهورية مصر

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- Akhbar Al Khaleej) اختتم وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، وبمشاركة النائب محمد موسى محمد، والنائب محمد جاسم العليوي والسيد غازي عبد المحسن مدير إدارة الاتصال عضو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، اليوم مشاركته بأعمال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان "التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي" المنعقد بجمهورية مصر العربية.
وتأتي مشاركة مجلس النواب في المحافل العربية والآسيوية والدولية بهدف تعزيز وتوطيد وتفعيل العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التي تربط مملكة البحرين بكافة برلمانات دول العالم، إلى جانب التواصل مع أعضاء وممثلي المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية بشكل خاص وبرلمانات العالم بشكل عام، وأيضًا تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، وإظهار جهود مملكة البحرين القائمة والمستقبلية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي، وغير الحكومي من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها، كما يهدف إلى ترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفُضلى في عالم الإعلام والاتصال المستدام بالإضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية الاتصالية.
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