أوركسترا البحرين الفيلهارمونية تقدّم في مسرح البحرين الوطني أمسيتين متتاليتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يستعد مسرح البحرين الوطني لاستضافة أمسيتين موسيقيتين متتاليتين بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر الجاري، من تقديم أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم بعنوان "ألحان من البحرين".

وعبر التوزيع الأوركسترالي الرائع، تُضيء الفرقة خشبة المسرح بكوكبة من أجمل الأغاني الوطنية والشعبية الخالدة التي أبدعها كبار الفنانين والموسيقيين البحرينيين.



ولا يزال المجال مفتوحاً للجمهور للحصول على التذاكر من خلال محلات فيرجين ميغا ستور – سيتي سنتر البحرين أو عبر المتجر الإلكتروني للمحلات.



الجدير بالذكر أن أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، التي تضم حالياً أكثر من 100 موسيقي وكورال، هي مشروع ثقافي تأسس في العام 2022م على يد الموسيقار البحريني الدكتور مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة ومؤسس معهد البحرين للموسيقى. ويحظى هذا المشروع بدعم رسمي في إطار رعاية مملكة البحرين المتواصلة للفنون ورسالتها السامية التي تعبّر عن عراقة الأمم وتطورها.