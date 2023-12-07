أوركسترا البحرين الفيلهارمونية تقدّم في مسرح البحرين الوطني أمسيتين متتاليتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستعد مسرح البحرين الوطني لاستضافة أمسيتين موسيقيتين متتاليتين بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر الجاري، من تقديم أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم بعنوان "ألحان من البحرين".
وعبر التوزيع الأوركسترالي الرائع، تُضيء الفرقة خشبة المسرح بكوكبة من أجمل الأغاني الوطنية والشعبية الخالدة التي أبدعها كبار الفنانين والموسيقيين البحرينيين.
ولا يزال المجال مفتوحاً للجمهور للحصول على التذاكر من خلال محلات فيرجين ميغا ستور – سيتي سنتر البحرين أو عبر المتجر الإلكتروني للمحلات.
الجدير بالذكر أن أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، التي تضم حالياً أكثر من 100 موسيقي وكورال، هي مشروع ثقافي تأسس في العام 2022م على يد الموسيقار البحريني الدكتور مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة ومؤسس معهد البحرين للموسيقى. ويحظى هذا المشروع بدعم رسمي في إطار رعاية مملكة البحرين المتواصلة للفنون ورسالتها السامية التي تعبّر عن عراقة الأمم وتطورها.
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