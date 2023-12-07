نيسان وميتسوبيشي تؤكدان خططهما للاستثمار في وحدة رينو للسيارات الكهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت كل من“نيسان” و”ميتسوبيشي” خططهما للاستثمار في وحدة“أمبير – Ampere” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية التابعة لشركة“رينو” الفرنسية، وذلك لاستخدامها في تطوير المركبات الكهربائية في السوق الأوروبي.
وأوضحت“نيسان” و”ميتسوبيشي” اليابانيتان أنهما تعتزمان استثمار ما يصل إلى 600 مليون يورو (647.46 مليون دولار)، و200 مليون دولار على الترتيب، في وحدة“أمبير” التي تم فصلها عن“رينو”، والمقرر طرحها للاكتتاب العام السنة القادمة.
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وقال“ماكوتو أوشيدا” الرئيس التنفيذي لدى“نيسان” في تصريحات صحفية، إن شركته سوف تصبح مستثمراً استراتيجياً في“أمبير”، مشيراً إلى احتمال الاستفادة من البرمجيات الخاصة بوحدة السيارات الكهربائية، وابتكاراتها في مجال الاتصال، في أعمال أخرى خارج أوروبا.
وأوضح“لوكا دو ميو” الرئيس التنفيذي لدى“رينو” أن وحدة“أمبير” سوف تعمل على خفض تكلفة إنتاج سيارة“ميكرا” الخاصة بـ“نيسان” بنسبة 50%، في إشارة إلى عزم الشركة الفرنسية تطوير وصناعة نسخة كهربائية من سيارة“نيسان ميكرا” الموجهة للسوق الأوروبي، بجانب سيارة كهربائية متوسطة الحجم ذات دفع رباعي لصالح“ميتسوبيشي”.
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