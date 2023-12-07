نيسان وميتسوبيشي تؤكدان خططهما للاستثمار في وحدة رينو للسيارات الكهربائية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت كل من“نيسان” و”ميتسوبيشي” خططهما للاستثمار في وحدة“أمبير – Ampere” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية التابعة لشركة“رينو” الفرنسية، وذلك لاستخدامها في تطوير المركبات الكهربائية في السوق الأوروبي.

وأوضحت“نيسان” و”ميتسوبيشي” اليابانيتان أنهما تعتزمان استثمار ما يصل إلى 600 مليون يورو (647.46 مليون دولار)، و200 مليون دولار على الترتيب، في وحدة“أمبير” التي تم فصلها عن“رينو”، والمقرر طرحها للاكتتاب العام السنة القادمة.

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وقال“ماكوتو أوشيدا” الرئيس التنفيذي لدى“نيسان” في تصريحات صحفية، إن شركته سوف تصبح مستثمراً استراتيجياً في“أمبير”، مشيراً إلى احتمال الاستفادة من البرمجيات الخاصة بوحدة السيارات الكهربائية، وابتكاراتها في مجال الاتصال، في أعمال أخرى خارج أوروبا.

وأوضح“لوكا دو ميو” الرئيس التنفيذي لدى“رينو” أن وحدة“أمبير” سوف تعمل على خفض تكلفة إنتاج سيارة“ميكرا” الخاصة بـ“نيسان” بنسبة 50%، في إشارة إلى عزم الشركة الفرنسية تطوير وصناعة نسخة كهربائية من سيارة“نيسان ميكرا” الموجهة للسوق الأوروبي، بجانب سيارة كهربائية متوسطة الحجم ذات دفع رباعي لصالح“ميتسوبيشي”.

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