اليابان مستعدة لتخصيص 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبدى رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا استعداد بلاده لتخصيص نحو 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من أجل جهود إعادة الإعمار في البلاد بمجرد انتهاء الأزمة العسكرية الراهنة مع روسيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كيشيدا خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة اليابان، والتي شهدت مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بعد، وفقًا لما نقلته وكالتي“كيودو” اليابانية و”يوكرين فورم” الأوكرانية صباح اليوم الخميس عبر موقعهما الرسمي.

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وبحسب“يوكرين فورم”، فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يمثل رئيس مجموعة السبع لهذا العام، أبلغ القمة أن طوكيو مستعدة لتقديم نحو 4.5 مليار دولار من الأموال الإضافية لمساعدة أوكرانيا، التي مزقتها الحرب، في جهود التعافي”.

وعُقدت أمس الأربعاء قمة افتراضية لقادة مجموعة السبع برئاسة اليابان. ومن بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، الإعلان عن نية لفرض قيود على الماس الروسي بحلول الأول من يناير 2024 وتقليص الإيرادات التي يمكن أن تجنيها موسكو من هذه التجارة.

وسيواصل قادة مجموعة السبع أيضًا دعم مبادرة بناء السلام التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تسمى“صيغة السلام”، مع التأكيد على أهمية الحد من الصراعات وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفقًا لبيان صدر بعد قمتهم عبر الإنترنت، والذي جاء فيه“نحن عازمون على دعم أوكرانيا المستقلة والديمقراطية داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

من جانبه، جدد زيلينسكي، الذي شارك في الحدث، دعوته لأعضاء مجموعة السبع لمواصلة المساعدة، قائلا:“روسيا تأمل في شيء واحد فقط – أن ينهار توطيد العالم الحر في العام المقبل”، مضيفا أن روسيا تعتقد أن الولايات امتدة وأوروبا ستظهران ضعفًا ولن تحافظا على دعمهما لأوكرانيا بالمستوى المناسب”.

وكجزء من هذه الخطوات، ستفرض مجموعة السبع قيوداً على استيراد“الماس غير الصناعي، المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا”، يليه المزيد من القيود المرحلية على استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.

وحول الوضع في الشرق الأوسط، ذكر البيان أن“هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”، حسب“كيودو”.

وفيما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي التي تحظى بمتابعة وثيقة، جددت مجموعة السبع التزامها بتعزيز المناقشات الدولية حول هذه القضية، لكنها أشارت إلى أن الأساليب وأدوات السياسة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة قد تختلف بين أعضاء مجموعة السبع.

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