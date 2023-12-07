انسحاب إيطاليا رسميًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب مصادر حكومية إيطالية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء“أنسا”، إن إيطاليا خرجت رسميا من مبادرة الحزام والطريق برسالة سلمتها إلى بكين قبل بضعة أيام.
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وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جواريجليا إلى الصين في الصيف الماضي، تلتها زيارة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
وقالت المصادر، إن نية الدولتين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تم تأكيدها خلال الاجتماعات واتخاذ الخطوات التحضيرية لزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للصين العام المقبل.
وانضمت إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، مما يجعلها الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تقوم بذلك، لكن قرار عدم تجديد المشاركة كان متوقعا على نطاق واسع.
وتنتهي المذكرة الخاصة بمشاركة إيطاليا في مبادرة طريق الحرير الجديدة في شهر مارس المقبل.
Source:
MENAFN07122023000202011048ID1107554809
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