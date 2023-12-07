انسحاب إيطاليا رسميًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب مصادر حكومية إيطالية.

وقالت المصادر لوكالة أنباء“أنسا”، إن إيطاليا خرجت رسميا من مبادرة الحزام والطريق برسالة سلمتها إلى بكين قبل بضعة أيام.

موضوعاتتراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح “ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين

وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جواريجليا إلى الصين في الصيف الماضي، تلتها زيارة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت المصادر، إن نية الدولتين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تم تأكيدها خلال الاجتماعات واتخاذ الخطوات التحضيرية لزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للصين العام المقبل.

وانضمت إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، مما يجعلها الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تقوم بذلك، لكن قرار عدم تجديد المشاركة كان متوقعا على نطاق واسع.

وتنتهي المذكرة الخاصة بمشاركة إيطاليا في مبادرة طريق الحرير الجديدة في شهر مارس المقبل.

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