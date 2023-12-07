Thursday, 07 December 2023 06:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انسحاب إيطاليا رسميًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية - جريدة البورصة

12/7/2023 8:46:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب مصادر حكومية إيطالية.

وقالت المصادر لوكالة أنباء“أنسا”، إن إيطاليا خرجت رسميا من مبادرة الحزام والطريق برسالة سلمتها إلى بكين قبل بضعة أيام.

موضوعات متعلقة تراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح “ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين

وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جواريجليا إلى الصين في الصيف الماضي، تلتها زيارة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت المصادر، إن نية الدولتين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تم تأكيدها خلال الاجتماعات واتخاذ الخطوات التحضيرية لزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للصين العام المقبل.

وانضمت إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، مما يجعلها الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تقوم بذلك، لكن قرار عدم تجديد المشاركة كان متوقعا على نطاق واسع.

وتنتهي المذكرة الخاصة بمشاركة إيطاليا في مبادرة طريق الحرير الجديدة في شهر مارس المقبل.

Source:

MENAFN07122023000202011048ID1107554809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث