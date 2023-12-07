معلومات الوزراء: مصر استخدمت عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات مناخية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، وقد أدى نجاح مصر في تلك العملية إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمستدام للعمل المناخي.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان“لنواجه الكساد المناخي”، سلط من خلاله الضوء على إشكالية التغير المناخي وتبعاته، تزامنًا مع انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف.

موضوعاتمباحثات مصرية أمريكية حول إعداد قوانين التقاط الكربون “بطاريتى” تسعى لتدشين مصنع تدوير بطاريات بتكلفة 40 مليون جنيه مسئول أفريقي: القارة السمراء تحتاج إلى 87 مليار دولار سنويا للتكيف مع المناخ

وأوضح المركز أن الهدف الأول لمصر كان إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%، وقد قوبل ذلك باهتمام واسع من المستثمرين بعروض بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، ودفع ذلك الحكومة المصرية إلى زيادة هدفها إلى 750 مليون دولار، وكذلك خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.

وأضاف أنه تم استخدام عائدات السندات لتمويل مجموعة من المبادرات الذكية المناخية؛ بما في ذلك مشروعات النقل النظيف والمياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتم استثمار نحو 46% من العائدات البالغة 347 مليون دولار في“مشروع مونوريل القاهرة”، وتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 403 ملايين دولار لدعم العديد من مشروعات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء البلاد، وشملت هذه الاستثمارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الري، ومشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب من عام 2020 إلى عام 2050.

وأوضح التقرير أن مصر عملت على توسيع نطاق تنفيذها للمشروعات الخضراء في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك المشروعات البتروكيماوية الخضراء، ويتمثل أبرز تلك المشروعات في إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الوقود الحيوي من زيت الطحالب سنويًا، ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للبلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، واستثمارات بقيمة 600 مليون دولار، ومن شأن المشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 ألف طن سنويًا.

كما أطلقت مصر مشروعًا لإعادة التدوير، والذي سيشهد تحويل البلاستيك المستعمل إلى 30 ألف طن من النفط سنويًا لصنع البولي إيثيلين، باستثمارات 50 مليون دولار، وسيخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63 ألف طن سنويًا، كما أنَّ قطاع البترول في مصر وضع سياسات واستراتيجيات للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، فقد تم إنجاز 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء في 31 شركة مصرية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350كيلووات، وبلغ إجمالي كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها من تلك المشروعات نحو 1.3 مليون طن سنويًا.

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