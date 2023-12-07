ديجيتايز تقرر مضاعفة رأس المال إلى 108 ملايين جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه،، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وتوزع الزيادة على عدد 96 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
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ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وتستهدف شركة ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا، الانتقال إلى السوق الرئيسى العام المقبل بعد إتمام طرحها فى بورصة مشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدء التداول عليها أمس.
وطرحت الشركة أسهمها الأسبوع الماضى فى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقيمة الاسمية للسهم 4.2 جنيه وحظى الاكتتاب بمعدلات تغطية بلغت 14 مرة.
وقال يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تستهدف التواجد ضمن أكبر مقدمى خدمات الفايبر، وتعمل حاليًا على 150 مشروعا قائما، فى قطاع البنية التحتية لإنشاء شبكات الفايبر بالتعاون مع شركات الاتصالات وتعد شريكا أساسيا فى المناقصات الحالية.
وأشار لـ((البورصة))، إلى أن الشركة تسعى لغلق الفجوة الاستيرادية الضخمة الموجودة بالقطاع، عن طريق توفير تلك الخدمات للسوق المحلى.
وأضاف عتلم أن ((ديجيتايز)) تستهدف زيادة عدد عملائها من 30 إلى 50% من خلال زيادة عدد المحلات المتعاقد عليها، ويصل قاعدة العملاء الحالية للشركة إلى 1100 عميل.
وأكد عتلم أن هدف الشركة الرئيسى حاليًا، توسيع نشاطى الشركة الأساسيين البنية التحتية من خلال“ديجيتايز للبنية التحتية” والمنصة الرقمية من خلال“كلاكس” التابعة لها، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لخلق استراتيجية جديدة بعد القبول القوى الذى حظيت به الشركة من خلال تغطية الاكتتاب 14 مرة.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية“((كلاكس)) تربط بين شركات إنتاج زيوت المحركات للسيارات والمشتقات البترولية، ومراكز الخدمة، وتقوم بأعمال توزيع منتجات الزيوت لمراكز الخدمة والتجار.
وقال إن الشركة تقوم بإنشاء وتركيب وتشغيل شبكات الاتصالات اللاسلكية والبنية التحتية للاتصالات بشكل عام بالمدن الجديدة ومشروع حياة كريمة.
وكشف أن الشركة تعتزم تطوير مستلزمات البنية التحتية للاتصالات محليًا لتوريدها للمشروعات الكبرى والمدن الجديدة، كمستلزمات الفايبر والأبراج لتصبح من كبار الشركات فى الأسواق العالمية، موضحًا أن الشركة تستهدف حصة سوقية أكبر خاصة وأن عدد اللاعبين فى هذا القطاع محدود.
وتعمل الشركة فى مجال توريد وتركيب وتشغيل أجهزة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة ومد الكابلات، وكذلك فى تجارة واستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات ونقل البيانات وحلول التيار الخفيف، وتأجير مخازن وسيارات للغاز والأعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين والتعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
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