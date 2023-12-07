ديجيتايز تقرر مضاعفة رأس المال إلى 108 ملايين جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه،، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.

وتوزع الزيادة على عدد 96 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

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ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وتستهدف شركة ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا، الانتقال إلى السوق الرئيسى العام المقبل بعد إتمام طرحها فى بورصة مشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدء التداول عليها أمس.

وطرحت الشركة أسهمها الأسبوع الماضى فى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقيمة الاسمية للسهم 4.2 جنيه وحظى الاكتتاب بمعدلات تغطية بلغت 14 مرة.

وقال يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تستهدف التواجد ضمن أكبر مقدمى خدمات الفايبر، وتعمل حاليًا على 150 مشروعا قائما، فى قطاع البنية التحتية لإنشاء شبكات الفايبر بالتعاون مع شركات الاتصالات وتعد شريكا أساسيا فى المناقصات الحالية.

وأشار لـ((البورصة))، إلى أن الشركة تسعى لغلق الفجوة الاستيرادية الضخمة الموجودة بالقطاع، عن طريق توفير تلك الخدمات للسوق المحلى.

وأضاف عتلم أن ((ديجيتايز)) تستهدف زيادة عدد عملائها من 30 إلى 50% من خلال زيادة عدد المحلات المتعاقد عليها، ويصل قاعدة العملاء الحالية للشركة إلى 1100 عميل.

وأكد عتلم أن هدف الشركة الرئيسى حاليًا، توسيع نشاطى الشركة الأساسيين البنية التحتية من خلال“ديجيتايز للبنية التحتية” والمنصة الرقمية من خلال“كلاكس” التابعة لها، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لخلق استراتيجية جديدة بعد القبول القوى الذى حظيت به الشركة من خلال تغطية الاكتتاب 14 مرة.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية“((كلاكس)) تربط بين شركات إنتاج زيوت المحركات للسيارات والمشتقات البترولية، ومراكز الخدمة، وتقوم بأعمال توزيع منتجات الزيوت لمراكز الخدمة والتجار.

وقال إن الشركة تقوم بإنشاء وتركيب وتشغيل شبكات الاتصالات اللاسلكية والبنية التحتية للاتصالات بشكل عام بالمدن الجديدة ومشروع حياة كريمة.

وكشف أن الشركة تعتزم تطوير مستلزمات البنية التحتية للاتصالات محليًا لتوريدها للمشروعات الكبرى والمدن الجديدة، كمستلزمات الفايبر والأبراج لتصبح من كبار الشركات فى الأسواق العالمية، موضحًا أن الشركة تستهدف حصة سوقية أكبر خاصة وأن عدد اللاعبين فى هذا القطاع محدود.

وتعمل الشركة فى مجال توريد وتركيب وتشغيل أجهزة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة ومد الكابلات، وكذلك فى تجارة واستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات ونقل البيانات وحلول التيار الخفيف، وتأجير مخازن وسيارات للغاز والأعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين والتعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات.