التجارة بين الصين وروسيا تتجه لتسجيل مستوى قياسي هذا العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتجه التجارة بين الصين وروسيا نحو تسجيل مستوى قياسي هذا العام، بعدما وصلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام إلى 218.2 مليار دولار، أي محققة الهدف الذي حددته الدولتان قبل عام من موعده.
واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، من 107 مليارات دولار المسجلة في عام 2018.
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وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الفترة من يناير إلى نوفمبر الإجمالي المسجل في عام 2022 بأكمله.
وارتفعت قيمة التجارة الثنائية بينهما إلى 21.5 مليار دولار في شهر نوفمبر فقط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2022 عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.
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