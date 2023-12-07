التجارة بين الصين وروسيا تتجه لتسجيل مستوى قياسي هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه التجارة بين الصين وروسيا نحو تسجيل مستوى قياسي هذا العام، بعدما وصلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام إلى 218.2 مليار دولار، أي محققة الهدف الذي حددته الدولتان قبل عام من موعده.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، من 107 مليارات دولار المسجلة في عام 2018.

موضوعاتتراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح “ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين

وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الفترة من يناير إلى نوفمبر الإجمالي المسجل في عام 2022 بأكمله.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية بينهما إلى 21.5 مليار دولار في شهر نوفمبر فقط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2022 عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.

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