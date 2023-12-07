ارتفاع الفرنك السويسري أمام اليورو لأعلى مستوياته في حوالي 9 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت العملة السويسرية خلال تعاملات اليوم الخميس أمام اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ التخلي المفاجىء للمركزي السويسري عن سقف الفرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ حوالي 9 سنوات.
ووصل الفرنك إلى 0.9407 مقابل اليورو، في تمام، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2015.
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ويأتي ذلك في ظل تنامي توقعات المستثمرين بأن المركزي الأوروبي سيتحرك لخفض الفائدة – ربما في الربع الأول من العام المقبل – في وقت أقرب عن نظيره السويسري.
وتوقع اقتصاديو“يو بي إس جروب” تحرك المركزي السويسري للقيام بأول خفض للفائدة في يونيو المقبل.
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