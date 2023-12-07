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ارتفاع الفرنك السويسري أمام اليورو لأعلى مستوياته في حوالي 9 سنوات - جريدة البورصة

12/7/2023 8:46:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت العملة السويسرية خلال تعاملات اليوم الخميس أمام اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ التخلي المفاجىء للمركزي السويسري عن سقف الفرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ حوالي 9 سنوات.

ووصل الفرنك إلى 0.9407 مقابل اليورو، في تمام، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2015.

موضوعات متعلقة تراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح “ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين

ويأتي ذلك في ظل تنامي توقعات المستثمرين بأن المركزي الأوروبي سيتحرك لخفض الفائدة – ربما في الربع الأول من العام المقبل – في وقت أقرب عن نظيره السويسري.

وتوقع اقتصاديو“يو بي إس جروب” تحرك المركزي السويسري للقيام بأول خفض للفائدة في يونيو المقبل.

أرقام

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