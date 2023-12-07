ارتفاع أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار المنازل البريطانية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، في دلالة على مرونة القطاع العقاري رغم ضعف الأداء الاقتصادي العام للمملكة المتحدة.
وأوضحت بيانات“هاليفكس” المتخصصة في الرهن العقاري التي صدرت الخميس، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.5% في نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 1.2% في أكتوبر.
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وأظهرت البيانات أن تكلفة الحصول على منزل نموذجي في المملكة المتحدة بلغت 283.615 ألف جنيه استرليني (356.98 ألف دولار) في نوفمبر، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، لكنها ظلت أعلى بنحو 44 ألف جنيه استرليني فوق مستوى شهر يناير من عام 2020 قبل الوباء.
وقال“كيم كينيرد” مدير“هاليفكس” للرهن العقاري في تعقيب لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن مرونة أسعار المنازل خلال عام 2023 لا تزال مدعومة بانخفاض المعروض من العقارات، وليس حدوث زيادة كبيرة في الطلب، مضيفاً أنه مع بدء معدلات الرهن العقاري في التراجع قليلاً، فهذا قد يرفع من ثقة المشترين، ويجعل الناس أكثر ميلاً للمضي قدماً في عمليات الشراء.
وأشارت بيانات صدرت عن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى تراجع معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل عامين بدفعة مقدمة 60% من قيمة القرض؛ إلى 5.5% في أكتوبر الماضي، بعد أن بلغت 6.2% في يوليو.
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