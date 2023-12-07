ارتفاع أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار المنازل البريطانية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، في دلالة على مرونة القطاع العقاري رغم ضعف الأداء الاقتصادي العام للمملكة المتحدة.

وأوضحت بيانات“هاليفكس” المتخصصة في الرهن العقاري التي صدرت الخميس، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 0.5% في نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 1.2% في أكتوبر.

موضوعاتتراجع سهم جيم ستوب بحوالي 7% في تعاملات ما قبل الافتتاح “ريبسول” و”إيني” بصدد تجديد شروط تعاقدهما النفطي مع فنزويلا انتعاش صادرات وقود روسيا بفضل زيادة شحنات الديزل والبنزين

وأظهرت البيانات أن تكلفة الحصول على منزل نموذجي في المملكة المتحدة بلغت 283.615 ألف جنيه استرليني (356.98 ألف دولار) في نوفمبر، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، لكنها ظلت أعلى بنحو 44 ألف جنيه استرليني فوق مستوى شهر يناير من عام 2020 قبل الوباء.

وقال“كيم كينيرد” مدير“هاليفكس” للرهن العقاري في تعقيب لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن مرونة أسعار المنازل خلال عام 2023 لا تزال مدعومة بانخفاض المعروض من العقارات، وليس حدوث زيادة كبيرة في الطلب، مضيفاً أنه مع بدء معدلات الرهن العقاري في التراجع قليلاً، فهذا قد يرفع من ثقة المشترين، ويجعل الناس أكثر ميلاً للمضي قدماً في عمليات الشراء.

وأشارت بيانات صدرت عن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى تراجع معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل عامين بدفعة مقدمة 60% من قيمة القرض؛ إلى 5.5% في أكتوبر الماضي، بعد أن بلغت 6.2% في يوليو.

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