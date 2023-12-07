مبيعات المصريين تدفع البورصة للتراجع 1.3% قبيل الختام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى قبيل ختام جلسة اليوم الخميس، وسط مبيعات المصريين.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 24381 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% ليصل إلى 5237 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.98% إلى مستوى 7600 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped تراجعًا بنسبة 1.43% عند مستوى 29231 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 770 مليون سهم، بتنفيذ 91 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 20 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.51% ، والمصرية لخدمات النقل“ايجيترانس” بنسبة 5.08%.

وتراجعت أسعار 135 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا مصر بنى سويف للاسمنت بنحو 10.85%، العامة لصناعة الورق – راكتا بنحو 7.96%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.65 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 43 مليون جنيه و126.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 2.93% و6.95% على التوالى، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 169.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.12%.

وسجل الأفراد 81.06% من التعاملات متجهين نحو البيع ،حيث سجل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 113.6 مليون جنيه، و902 ألف جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 41.3 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 18.93% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع 1.7 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه و127.7 مليون جنيه على التوالى.