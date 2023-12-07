مبيعات المصريين تدفع البورصة للتراجع 1.3% قبيل الختام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى قبيل ختام جلسة اليوم الخميس، وسط مبيعات المصريين.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 24381 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.09% ليصل إلى 5237 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.98% إلى مستوى 7600 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped تراجعًا بنسبة 1.43% عند مستوى 29231 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 770 مليون سهم، بتنفيذ 91 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 20 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.51% ، والمصرية لخدمات النقل“ايجيترانس” بنسبة 5.08%.
وتراجعت أسعار 135 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا مصر بنى سويف للاسمنت بنحو 10.85%، العامة لصناعة الورق – راكتا بنحو 7.96%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.65 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 43 مليون جنيه و126.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 2.93% و6.95% على التوالى، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 169.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.12%.
وسجل الأفراد 81.06% من التعاملات متجهين نحو البيع ،حيث سجل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 113.6 مليون جنيه، و902 ألف جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 41.3 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 18.93% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع 1.7 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه و127.7 مليون جنيه على التوالى.
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