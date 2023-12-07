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رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مشروع حدائق الفسطاط - جريدة البورصة

12/7/2023 8:46:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مدبولى: المشروع يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الخميس، سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع، بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم، الذي يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدًا سياحيًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل في أقرب وقت وزير الري: حصر التعديات على منشآت الحماية من السيول كيف جمع النادى الأهلى 2.3 مليار جنيه إيرادات فى 2023؟

وقال:“هناك حرص شديد على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية؛ من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها، ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية”.

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